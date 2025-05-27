AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

Ak Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Ecem Esen, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Esen, parti binası önünde gazetecilere, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir araya geldiklerini belirtti.

27 Mayıs'ın sadece tek bir darbe tarihi olmadığını vurgulayan Esen, şunları kaydetti:

"Maalesef ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil eder. Darbeye giden yolun taşlarını döşeyen, demokrasinin yapısını hukuksuz Yassıada yargılamalarında milli iradeye kasteden kararlarına kadar darbeler döneminin başladığı gündür. Demokratik düzeni altüst eden bu süreç, maalesef hafızalardan silinmedi. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik."

Demokrasi ve hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik durmaya devam edeceklerini de aktaran Esen, "Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Esen ve partililer, 27 Mayıs darbesini anlatan haberlerin yer aldığı sergiyi inceledi.