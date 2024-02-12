AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı

- Ebru Güneş'in vurulma anı da kamerada

Oğuzhan CİN/İSTANBUL AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araçla sokağa gelen şüpheliler silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda sokakta yürüyen Ebru Güneş (32) başından vurularak ağır yaralandı. Saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında, beyaz bir araç içerisinde derneğin bulunduğu Sarı Asma Sokak'a gelen kimliği belirsiz kişilerce tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanılarak silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar geldikleri araç ile olay yerinden kaçarken, yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği sokağın çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

17 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bu ana kadar 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" dedi.

UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRGANLARIN PEŞİNDEN KOŞTU

Öte yandan silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, araçtan ateş açıldığı sırada sokakta yürüyen Ebru Güneş'in vurulup yere düştüğü görülüyor. Sokaktakiler silah sesleri duyup kaçışırken, bir kişinin otomobilin kenarında eğilerek kendini korumaya çalıştığı görülüyor. Bir süre sonra elinde silah olan başka bir kişi saldırganların peşinden koşuyor. Ardından elinde uzun namlulu silah olan başka bir kişinin de saldırganların kaçtığı yöne doğru gitti görülüyor.