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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a Silahlı Saldırı

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, saldırıyı kınadı ve yaralılara şifa diledi. Terör örgütlerinin birliği ve beraberliği bozamayacağını vurguladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan Kurum, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay; seçim çalışması yaptığı sırada, Mardinli hemşehrilerimizin olduğu bir derneğe yapmış olduğu ziyarette, uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır. Yaralı vatandaşlarımız var. Allahtan şifalar diliyorum. Başta Aziz Başkanımız olmak üzere, tüm İstanbullulara geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullanırken, "Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları, ne amaçla olursa olsun bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar" dedi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde Mardinliler Buluşması programında silahlı saldırı gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum saldırıyla ilgili açıklama gerçekleştirdi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR"

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Murat Kurum, "Emniyet güçlerimiz yaşanan elim hadise ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştır. Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları, ne amaçla olursa olsun bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkenin 780 bin kilometre vatan toprağında, 85 milyon kardeşimizle birlikte huzur içinde, güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz ve ay yıldızlı bayrağımızı her zaman gururla, göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu elim hadise nedeniyle İstanbul'umuza, Aziz Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve inşallah yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'de sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diyor, Küçükçekmece Adayımız ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Aziz Yeniay İstanbul Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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