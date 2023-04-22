AK Parti Konya milletvekilleri, ilçelerde düzenlenecek bayramlaşma programlarına uğurlandı

Ak Parti Konya milletvekili adayları, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçelerde gerçekleştirecekleri bayramlaşma programlarına uğurlandı.

Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Mevlana Kültür Merkezi otoparkındaki uğurlama programında, kentin tamamında vatandaşlarla buluşmak için ekipleri yolcu edeceklerini söyledi.

Seçim çalışmalarına yüksek tempoda devam ettiklerini aktaran Angı, "Bayram vesilesiyle şehir dışından ilimize gelmiş olan, mahallelerde ziyaretlerde bulunan hemşehrilerimizle de buluşmuş olacağız. Bu ülkenin geleceği adına, gecesini gündüzüne katmış Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı'na adım adım yürüyoruz." diye konuştu.

Diğer partilerin ortaya hiçbir şey koymadığını belirten Angı, şöyle devam etti:

"Tabi olmak, samimi olmak, bu ülkenin yerli ve millisi olmak önemli. Türkiye ayakta ve 14 Mayıs'taki bu seçimleri önemsiyor. Hep birlikte şehir, teşkilat ve belediye başkanları olarak, tüm adaylarımızla en iyi çalışmayı ortaya koymak, Cumhurbaşkanımıza en yüksek oyu çıkardığımız gibi mecliste de en yüksek temsili AK Parti olarak sağlamış olacağız."

Konuşmanın ardından milletvekilleri, gidecekleri ilçelere uğurlandı.