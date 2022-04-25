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AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı Seydişehir'de

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı Seydişehir'de

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Seydişehir'de vatandaşlarla görüştü.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Ak Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Seydişehir'de vatandaşlarla görüştü.

Samancı, ilçeye bağlı Çavuş, Gevrekli, Akçalar, Bostandere, Ketenli, Kesecik, Ortakaraören, Taraşçı mahallelerinde vatandaşları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Partisinin düzenlediği iftara katılan Samancı, "AK Parti büyük bir ailedir. Bu ailenin ferdi olup milletimize hizmet etme noktasında bugüne kadar teşkilatımızın çeşitli kademelerinde görev almış siz değerli yol arkadaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar her türlü zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aştık, bundan sonra da aşmaya devam edeceğiz. Küresel piyasalardaki gelip geçici daralmalardan kaynaklı olan ekonomideki dalgalanmaları da hep birlikte aşacağız." dedi.???????

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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