AK Parti Konya milletvekili adaylarından AA Konya Bölge Müdürü Yerlikaya'ya ziyaret

AK Parti Konya milletvekili adayları Saadet Armağan Güleç Korumaz ile Muhammed Zeren, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Ak Parti Konya milletvekili adayları Saadet Armağan Güleç Korumaz ile Muhammed Zeren, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Korumaz ve Zeren ziyaretinde Yerlikaya ile kentte yürütülen çalışmalarla ilgili sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da gerçekleştirdiği toplu açılış törenine değinen Korumaz, "Cumhurbaşkanımız, dün Konya'da birçok yatırımın açılışını yaptı. Konya, AK Parti hükümetlerine teveccühünü her zaman göstermiştir. Dün de katılım oldukça fazlaydı." dedi.

Zeren de saha çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Zeren, 14 Mayıs seçimlerinde Konya'dan güzel sonuçlar almayı beklediklerini söyledi.

Korumaz ve Zeren'e Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık ve Meram Belediye Meclis Üyesi Şerife Karaöz eşlik etti.