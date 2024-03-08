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AK Parti Konya Kadın Kolları Başkanı: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm kadınların günüdür

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AK Parti Konya Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu söyledi. Candan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenledi.

Ak Parti Konya Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu söyledi.

Candan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenledi.

Eğitimin, en önemli fırsat eşitliği aracı olduğuna dikkati çeken Candan, "İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13.5'ten yüzde 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı." diye konuştu.

Candan, 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek partinin AK Parti olduğunu kaydetti.

Kadının ve erkeğin, adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandıklarını vurgulayan Candan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, kadının siyasetin nesnesi değil, öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. Politikalarımızı bu yönde oluşturuyoruz. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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