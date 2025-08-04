AK Parti Konya İl Teşkilatı Yaz Saha Programı'nı Duyurdu

Konya'da "Ak Parti Konya İl Teşkilatı ve Milletvekili Yaz Saha Programı" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Ak Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Meram Dere Sosyal Tesisleri'nde yaptığı konuşmada, Konya merkezde çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Konyalı vatandaşlarla olan bağlarının siyasi hesapla izah edilmeyeceğine değinen Özgökçen, "Ak Parti hükümeti Konya'ya gerekli değeri göstermiştir, yatırımlar ve hizmet noktasında Konya'mız en önde hizmet alan illerden olmuş. Bu şekilde de devam edecektir. AK Parti demek eser ve hizmet etmek demektir. Yağmur, çamur, gece, gündüz demeden bu millete 'efendilik' değil hizmet etme gayesiyle kurulmuş bir anlayış içerisindeyiz." dedi.

28 ilçeyi ziyaret edeceklerini dile getiren Özgökçen, şunları kaydetti:

"2001 yılından bu yana Konyalı vatandaşlarımız, AK Parti başkanımıza ve Cumhurbaşkanımıza ziyadesiyle destek olmuştur. Bundan sonra da destek olmaya devam edecektir. Genel başkanımız ve Konyalı hemşerilerimiz arasındaki bağ, Cumhurbaşkanımızın sözleriyle her zaman kalplere nakşedilmiştir. Yaz dönemi içerisinde Konya'nın tüm ilçelerinde merkezden başlamak üzere sorunları yerinde çözmek, vatandaşlarımızın problemlerini dinleme noktasında milletvekillerimizle birlikte yarından itibaren sahaya çıkıyoruz."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay su tasarrufuna dikkati çekerek, "Komisyonla ilgili güncel bedellerimiz hesap ediliyor. Kullanım oranına göre de vergi kesiliyor. Bir önceki dönemde yüzde 50 ile sınırlandırdığı ve artışlar da yenileme oranının yarısı olduğu için geride kaldı. Bununla ilgili düzenleme çalışmaları var." dedi.

Toplantıya, AK Parti Konya Teşkilat mensupları ve parti üyeleri katıldı.