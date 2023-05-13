AK Parti Konya İl Başkanlığınca yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi

Ak Parti Konya İl Başkanlığınca yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan ve aralarında AK Parti Konya milletvekili adaylarının da yer aldığı çok sayıda partili, Zafer, Alaaddin Bulvarı ve Mevlana Caddesi'nden Mevlana Meydanı'na yürüdü.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, seçim çalışmalarına başladıkları noktada toplandıklarını söyledi.

Seçimlerin önemine işaret eden Angı, "Allah, Cumhur İttifakı'nın yolunu açık etsin. İnşallah yarın akşam da bu coşkuyu birlikte yaşayacağız. Sandıklara sahip çıkmak, oy kullanmaya teşvik etmek ve sandık görevlisi arkadaşlara destek olmak için yarın da sahadayız. Seçim yasaklarına uygun hareket edeceğiz. Akşam da inşallah sandıklar açıldığında gülen yüzler, mazlumların umudu olan bu millet için dua eden herkes olacak. Diğerlerini güldürmeyeceğiz inşallah." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, yapılan duayla son buldu.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile merkez ilçe belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı.