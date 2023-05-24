AK Parti Konya İl Başkanı Angı, seçim çalışmalarını anlattı

Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ikinci turu için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Angı, partisinin il başkanlığında düzenlediği toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turuna sayılı günler kaldığını, çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi.

Konya'da 14 Mayıs seçimlerinde alınan sonuçları artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Angı, "Konya'nın katılım oranı ülke ortalamasından yukardaydı. 2. turda da herkesin sandığa gitmesini sağlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın Konya ölçeğinde bakarsak en yakın rakibine 3 kat fark attı. Bunu 4 kata nasıl çıkarırız diye mahalle mahalle çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da seçimin ilk turunda Cumhur İttifakı'nın Meclis'in çoğunluğunu aldığını hatırlattı.

Yurtdışında oy kullanan seçmenin fedakarca sandığa gittiğini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Bu fedakarlığın Türkiye'deki seçmenlere de örnek olmasını temenni ediyorum. Türkiye, tüm dünyadan ayrılan bir şekilde sandık katılımının çok yüksek olduğu bir demokrasi kültürüne sahip. Konya'da Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılım gerçekleşiyor. İnşallah ikinci turda da Konya farkını ortaya koyacak ve Cumhurbaşkanımıza çok yüksek oranda destek verecektir. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılını'nın başlangıcında hep birlikte şahitlik edeceğimize inanıyorum."

Toplantıya, AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Meryem Göka, Mustafa Hakan Özer de katıldı.