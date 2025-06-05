AK Parti Konya'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenledi
AK Parti Konya İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında İslam alemi ve teşkilat mensuplarını bir araya getirdi. Programa birçok siyasi ve yerel temsilci katıldı.
AK Parti Konya İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İl Başkanlığı binasında düzenlenen programda, İl Başkanı Fatih Özgökçen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam aleminin ve teşkilat mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutladı.
Programa, milletvekilleri, merkez ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile teşkilat mensupları katıldı.
Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel