AK Parti Kocasinan Kadın Kolları Başkanı Zülal Küçük Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kayseri'de 48 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Kocasinan Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Zülal Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve hastalığa bağlı olarak yaşamını yitiren Küçük'ün cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Küçük'ün cenazesi burada kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualarla Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze programına Küçük'ün ailesinin yanı sıra AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.