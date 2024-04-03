AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus'tan CHP'ye çağrı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Körfez ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itirazların İl Seçim Kurulunca değerlendirildiğini belirterek, CHP yöneticilerini kurulu etkilemeye yönelik eylemlerden vazgeçmeye, hukuka saygılı olmaya ve tansiyonu yükselterek toplumsal huzuru bozabilecek açıklamalardan uzak durmaya davet etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçe seçim sonuçlarını manipüle etme çabalarının yakından takip edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talus, CHP tarafından yapılan itirazların, İl Seçim Kurulunca ilgili mevzuat hükümlerince değerlendirildiğini belirtti.

Bu süreçte seçim kurulu kararını sükunetle beklemek yerine kurul kararını etkilemeye dönük basın açıklamaları yapmanın, toplumsal barışa, hukuka ve demokrasiye zarar verdiğini vurgulayan Talus, şunları kaydetti:

"Seçim kazandıkları yerlerdeki sonuçları hukuka uygun ve demokratik bulup, kaybettikleri yerlerde seçim süreçlerinin adaletine gölge düşürecek açıklamalar yapmak, en hafif tabirle demokrasi hazımsızlığıdır. CHP yöneticilerini İl Seçim Kurulunu etkilemeye yönelik eylemlerden vazgeçmeye, hukuka saygılı olmaya ve tansiyonu yükselterek toplumsal huzuru bozabilecek açıklamalardan uzak durmaya, sükunetle İl Seçim Kurulunun hukuki kararını beklemeye davet ediyoruz."