AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten HDP İl Kongresi'ne katılan CHP'lilere tepki

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, terör örgütü PKK propagandasının yapıldığı HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'ne katılan CHP'lilere tepki gösterdi.

Ellibeş, yaptığı yazılı açıklamada, kongreye katılan CHP'liler ile ilgili CHP İl Başkanının açıklama yaptığını belirtti.

Şerefin yücelik olduğunu aktaran Ellibeş, insanın vatanıyla milletiyle tarihiyle ülkesini korumak için canını ortaya koyan kahraman askeriyle şeref duyduğunu kaydetti.

Ellibeş, köklerinin Kuvayımilliye ruhuna dayandığını iddia edenlerin bugün terör örgütüne destek veren bir partinin kongresine katılmaktan ve bu kongrede teröristler için saygı duruşunda bulunulmasına tek söz etmeyip, orada yer alan temsilcilerinden şerefle söz ettiğini duyduklarını aktardı.

Milletin şeref duyduğu değerlerle bu anlayışın aynı olmadığına işaret eden Ellibeş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milletinden kopmuş, ülkesine yabancı olmuş bu anlayış, şimdi de çağrıldığımız her yere geliriz derken, yarın Kandil'den davet gelirse gideriz mesajı mı veriyor, doğrusu bunu da merak ediyoruz? Bu arkadaşlar hatalarının bedelini ilk seçimde milletimiz tarafından yine hak ettikleri gibi en ağır şekilde alacaklar, bundan da şüphe duymuyoruz."