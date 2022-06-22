AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten HDP İl Kongresi'ne katılan CHP'lilere tepki - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten HDP İl Kongresi'ne katılan CHP'lilere tepki

AA - Şengül Azbay - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten HDP İl Kongresi'ne katılan CHP'lilere tepki

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, terör örgütü PKK propagandasının yapıldığı HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'ne katılan CHP'lilere tepki gösterdi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, terör örgütü PKK propagandasının yapıldığı HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'ne katılan CHP'lilere tepki gösterdi.

Ellibeş, yaptığı yazılı açıklamada, kongreye katılan CHP'liler ile ilgili CHP İl Başkanının açıklama yaptığını belirtti.

Şerefin yücelik olduğunu aktaran Ellibeş, insanın vatanıyla milletiyle tarihiyle ülkesini korumak için canını ortaya koyan kahraman askeriyle şeref duyduğunu kaydetti.

Ellibeş, köklerinin Kuvayımilliye ruhuna dayandığını iddia edenlerin bugün terör örgütüne destek veren bir partinin kongresine katılmaktan ve bu kongrede teröristler için saygı duruşunda bulunulmasına tek söz etmeyip, orada yer alan temsilcilerinden şerefle söz ettiğini duyduklarını aktardı.

Milletin şeref duyduğu değerlerle bu anlayışın aynı olmadığına işaret eden Ellibeş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milletinden kopmuş, ülkesine yabancı olmuş bu anlayış, şimdi de çağrıldığımız her yere geliriz derken, yarın Kandil'den davet gelirse gideriz mesajı mı veriyor, doğrusu bunu da merak ediyoruz? Bu arkadaşlar hatalarının bedelini ilk seçimde milletimiz tarafından yine hak ettikleri gibi en ağır şekilde alacaklar, bundan da şüphe duymuyoruz."

AA / Şengül Azbay - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title