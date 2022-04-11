AK Parti Kırşehir teşkilatında görev değişimi

KIRŞEHİR (AA) - Ak Parti Kırşehir teşkilatında bazı yönetim kademelerinde değişime gidildiği belirtildi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, partiden ve görevden istifanın söz konusu olmadığı, bir bayrak değişimi yaşandığı ifade edildi.

Görevi devredenlere teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ak Parti İl Genel Meclisi Grup Sözcüsü Durdu Üngel'in yerine Emre Demirci, AK Parti Kırşehir Belediye Meclisi Grup Başkanı Abubekir Koçyiğit'in yerine Mustafa Çakır, AK Parti İl Başkanlığında Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Emin Dulkadir'in yerine Serhat Duran, AR-GE ve Eğitim Başkanı Aydın Kahraman'ın yerine Alparslan Bağrıyanık, Mali ve İdari İşler Başkanı Okay Acer'in yerine Burhan Soylu görevlendirilmiştir."

Açıklamada, İl Genel Meclisi Daimi Üyeliklerine Murat Yüksel, Eyüp Baran ve Mehmet Ay, AK Parti Belediye Meclis üyeliğinde boşalan göreve Kürşat Güdük, İl Başkanlığı Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığına Mehmet Yavuz'un getirildiği aktarıldı.