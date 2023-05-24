AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, mazbatasını aldı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den Kırşehir milletvekili seçilen Necmettin Erkan, mazbatasını aldı.

Erkan, Kırşehir Adliyesi konferans salonunda mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere, kendisine destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Kırşehir'in ilçeleri, mahalle ve sokaklarındaki tüm vatandaşlara ulaşmak için elinden geleni yaptığını vurgulayan Erkan, "Seçim sürecinde gece gündüz bizlerle beraber çalışan, destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzde 28 Mayıs seçimleri var, burada da yine hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. Gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakmak, Kırşehir ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da Necmettin Erkan'ın sadece AK Parti'nin değil, tüm Kırşehir'in milletvekili olduğunu, kendisine ve şehre hayırlı olmasını temenni ettiğini belirterek, başarılı ve yeni hizmetlerin kazandırılacağı bir dönem olacağını dile getirdi.

Adliyedeki törenin ardından Erkan ve partililer Kırşehir Ahi Evran Camisi'ne kadar yürüyerek, burada dua etti.