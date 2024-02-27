AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan: Kırşehir çevreyolu yatırım programına alındı

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir çevreyolunun yatırım programına alındığını bildirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek, kentteki yatırımlar hakkında görüştüğünü belirtti.

Kırşehir çevreyolunun yatırım programına alındığını aktaran Erkan, kentin karayolu ağının genişlediğini ve sürücülerin daha konforlu yolculuk edeceğini kaydetti.

Erkan, "Ankara-Niğde Otoyolu bağlantısı ile terminal kavşağı arasında bulunan yol ağı yaklaşık 10,5 kilometreyi kapsamakta. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak proje aşaması tamamlanmıştır, ihalesi yapılacaktır. Ayrıca otoyol bağlantı, üniversite, savcılı, cezaevi ve imar kavşakları olmak üzere farklı seviyeli kavşaklar olarak projelendirilmiştir. Bizlere desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Kırşehir'e hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.