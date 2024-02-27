Üye Girişi
Haberler

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan: Kırşehir çevreyolu yatırım programına alındı

Güncelleme:

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir çevreyolunun yatırım programına alındığını açıkladı. Erkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek, kentteki yatırımlar hakkında görüştüğünü belirtti. Kırşehir çevreyolunun yatırım programına alındığını aktaran Erkan, kentin karayolu ağının genişlediğini ve sürücülerin daha konforlu yolculuk edeceğini kaydetti.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir çevreyolunun yatırım programına alındığını bildirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek, kentteki yatırımlar hakkında görüştüğünü belirtti.

Kırşehir çevreyolunun yatırım programına alındığını aktaran Erkan, kentin karayolu ağının genişlediğini ve sürücülerin daha konforlu yolculuk edeceğini kaydetti.

Erkan, "Ankara-Niğde Otoyolu bağlantısı ile terminal kavşağı arasında bulunan yol ağı yaklaşık 10,5 kilometreyi kapsamakta. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak proje aşaması tamamlanmıştır, ihalesi yapılacaktır. Ayrıca otoyol bağlantı, üniversite, savcılı, cezaevi ve imar kavşakları olmak üzere farklı seviyeli kavşaklar olarak projelendirilmiştir. Bizlere desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Kırşehir'e hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Necmettin Erkan Milletvekili AK Parti Kırşehir Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar: Uyanmaya Hazır mısın 3.bölüm CANLI izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Uçak filmi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? Uçak filmi konusu, oyuncuları ve Uçak özeti! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 27 Şubat Salı puan durumu ne? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Gazze'deki katliama karşı çıkarak kendini yakan ABD'li asker kim? Son mesajı neydi? Gazze'deki katliama karşı çıkarak kendini yakan ABD'li asker kim? son mesajı neydi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Depremin büyüklüğü ne? SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Deprem nerede hissedildi? Mehmet Hilmi Güler kimdir? AK Parti Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında? Çanakkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çanakkale'de kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title