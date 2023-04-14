AK Parti Kırşehir milletvekili adayları teşkilatla buluştu

AK Parti Kırşehir milletvekili adayları Necmettin Erkan ve Osman Arslan, partilerinin Kırşehir teşkilatıyla bir araya geldi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti'de görev üstlenmenin herhangi bir makam, mevki sahibi olmak değil, gece gündüz ülkesine hizmet etmeye talip olunması anlamına geldiğini belirtti.

Ünsal, "Partimizin her kademesinde sorumluluk üstlenen bu kutlu yolda emeğini esirgemeyen tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs seçimleri için iki değerli arkadaşımız Necmettin Erkan ve Dr. Osman Arslan'ı milletvekili adayı olarak Kırşehir'e gönderdi. Allah'ın izniyle bizler bu seçimi 2-0 alacağımıza inanıyoruz. Doğru yolda doğru adamla yürümeye devam edeceğiz." sözlerini kullandı.

Milletvekili adayı Erkan da teşkilatın desteği ile güçlü bir seçim çalışması geçirerek birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Kırşehir için çalışacaklarını aktardı.

Diğer aday Arslan da böyle büyük bir ailenin bir mensubumu olduğu için çok mutlu olduğunu, Kırşehir'de gitmedikleri kapı sıkmadıkları el bırakmayacaklarını ifade etti.

Toplantıya, partinin kadın, gençlik, ilçe başkanları, belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.