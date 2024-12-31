Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
Netanyahu'yu tehdit edip saldırı için tarih verdiler
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Gassalların anlattıkları tüyler ürpertti: Pişirdiğimiz yemeği yemeyen bile oluyor
Eskiden dillendirmeye çekindikleri meslekleri şimdi gündem oldu

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına yeniden seçilen Ünsal, mazbatasını aldı

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına yeniden seçilen Ünsal, mazbatasını aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kırşehir 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanlığına seçilen Seher Ünsal, mazbatasını aldı.

Ak Parti Kırşehir 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanlığına seçilen Seher Ünsal, mazbatasını aldı.

Yönetim kurulu üyeleri ve partililerle Kırşehir Adliyesi'ne giden Ünsal, mazbatasını alarak görevine başladı.

Adliye çıkışında partililere hitap eden Ünsal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, delegelerin teveccühü ile yönetim kurulu üyeleriyle tekrar göreve seçildiklerini dile getirdi.

Kendisine destek olanlara teşekkür eden Ünsal, "Milletimizle olan gönül bağımızı daha da pekiştirecek ve güçlendireceğiz. Kırşehir için hizmet etmeye devam edecek, birlik ve beraberlik içinde olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak ve Kırşehir'in hak ettiği yere ulaşması için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kırşehir'in geleceği için omuz omuza vererek yeni projelere, hizmetlere ve başarılara imza atacağız." diye konuştu.

Mazbata törenine, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, partinin ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
img

Ayça Tekindor'u görenler tanıyamadı: Eski halinden eser yok
img

Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay
img

Şara'dan çarpıcı "Türkiye" açıklaması: Eğer Şam'ı devirmeseydik...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var
Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
Acun Ilıcalı'nın takımı borç batağında
Takımı borç batağında
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 31Aralık-1 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kaan Kazgan kiminle, ne zaman, neden kavga etmişti? Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavga VİDEOSU var mı? China Suarez kimdir? Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez kaç yaşında, mesleği ne? İstanbul YILBAŞI kar yağacak mı,bu akşam kar yağacak mı? Diziler neden yok, YILBAŞI bu hafta dizilerin yeni bölümü yok mu? Erdoğan 2025 müjdesi ne? Cumhurbaşkanı ne müjde verecek? Aydın okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Aydın okul yok mu (Son Dakika Aydın Valiliği)? Bitlis okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Bitlis okul yok mu (Son Dakika Bitlis Valiliği)? Batman okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Batman okul yok mu (Son Dakika Batman Valiliği)? Bolu okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Bolu okul yok mu (Son Dakika Bolu Valiliği)? Bayburt okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Bayburt okul yok mu (Son Dakika Bayburt Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.