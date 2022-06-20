AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan Kızılay'a kan bağışı desteği - Haberler

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AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan Kızılay'a kan bağışı desteği

AA - Serkan Güner - Güncel
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AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan Kızılay'a kan bağışı desteği

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ünsal ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin, Cacabey Meydanı'nda bulunan Kızılay Kan Toplama Tırı'nı ziyaret ettikleri belirtildi.

Görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi alındığı aktarılan açıklamada, Ünsal ve beraberindekilerinin kan bağışında bulundukları kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünsal, "AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı olarak, '1 Ünite kan 3 hayat kurtarır' sloganıyla kan bağışında bulunduk. Herkesin bir gün kana ihtiyacı olabilir ve bu nedenle de kan bağışında bulunmamız gerekiyor. 20 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında Kızılay Kan Toplama Tırı Cacabey Meydanı'nda olacak. Hiç tanımadığımız insanlara umut olmak için, tüm hemşerilerimizi Kızılay'a kan vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Serkan Güner - Güncel

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