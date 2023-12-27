AK Parti Kırşehir İl Başkanı Şehit ve Gazi Derneklerini Ziyaret Etti

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, kentteki şehit ve gazi derneklerine ziyarette bulundu.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ünsal ve İl Teşkilatı, Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi ve Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünsal, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Yaralı askerlere de acil şifa dileyen Ünsal, şunları kaydetti:

"Şehitlerin emaneti olan aileleri ve gazilerle sık sık birlikte olmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadelesini son nefese kadar sürdürecektir. Bu dünde böyleydi, yarın da böyle olacaktır. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Kahraman Mehmetçiklerimize kurşun sıkan ve saldıranların yaptıkları hiçbir zaman yanlarına kalmadı, kalmayacaktır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı, son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz."