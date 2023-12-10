AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünsal, mesajında, insan onurunun hayatın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu, insan haklarının hiçbir şekilde yok sayılamayacağını belirtti.

Farklı tarihlerde insanlara zulüm, haksızlık ve hukuksuzluk yapılmasına rağmen hiçbir zaman bu durumunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Mazlumun ve haklının yanında yer almayan hiç kimsenin ne insan hakları ne de bölgesel ve küresel barış konusunda söyleyecek hiç bir sözü olamaz'. Maalesef bir çok ülke, Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve insan haklarının hiçe sayılmasını sadece izlemektedir. Devletimiz ve milletimiz bu konuda, yaşanan acıya sessiz kalmayarak her fırsatta gerekli adımları atmaktadır."

Ünsal, Gazze'nin tamamen insan hakları ihlallerinin merkezi haline dönüştüğünü ifade ederek, söz konusu ihlallerin bir an önce sonlandırılması ve orada yaşayanların haklarının güvence altına alınmasının en önemli ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.