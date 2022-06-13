AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, doludan olumsuz etkilenen köyleri ziyaret etti - Haberler

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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, doludan olumsuz etkilenen köyleri ziyaret etti

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, doludan olumsuz etkilenen köyleri ziyaret etti

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Mucur ilçesinde doludan olumsuz etkilenen köyleri ziyaret ederek çiftçileri dinledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Mucur ilçesinde doludan olumsuz etkilenen köyleri ziyaret ederek çiftçileri dinledi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ünsal, dolu ve sağanak yağış nedeniyle ekili arazilerin olumsuz etkilendiği Mucur'a bağlı Güzyurdu, Bazlamaç, Medetsiz ve Kılıçlı köylerini ziyaret etti.

Çiftçilerden yaşanan sıkıntı ile ilgili bilgi alan Ünsal, "Dolu ve etkili yağışlardan ardından maalesef yaşanan afeti üzüntü ile takip ettik. İl Tarım ve Orman Müdürümüz ile Kıran, Güzyurdu, Bazlamaç, Medetsiz ve Kılıçlı köylerimizde zarar gören ekili arazilerimizi ve çiftçilerimizi ziyaret ettik. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zararların tespiti, telafisi ve çiftçilerimizin zararlarının karşılanması için sürecin takipçisi olacağız. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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