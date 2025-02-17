AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet

Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partilileri 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet etti.

Ünsal, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, büyük bir coşku ve heyecanla önce ilçelerin sonrada il kongresini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Büyük kongrenin yeni bir atılımın miladı olacağını vurgulayan Ünsal, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünya sahnesinde mazlumların gür sesi ve yaralı vicdanların tercümanı oldu. AK Parti'mizin ışığındaki istikbal ile geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 23 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 8. Büyük Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz."