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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal: Yeni Üyelerle Güçleniyoruz

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal: Yeni Üyelerle Güçleniyoruz
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partilerine katılan yeni üyelerle birlikte daha güçlü bir gelecek için hizmet edeceklerini vurguladı.

Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partilerine yeni üye kayıtlarının sürdüğünü belirtti.

Partilerden istifa ederek Ak Parti'ye katılan 15 yeni üye ile bir araya gelen Ünsal, partiye katılımların sürmesi ile enerji, coşku ve inançlarının arttığını ifade etti.

Daha güçlü yarınların, güvenin ve istikrarın adının AK Parti olduğunu, bu nedenle memlekete hizmetten geri durmayacaklarını vurgulayan Ünsal, yeni üyeleriyle şehre hizmet etmeyi sürdüreceklerini aktardı.

Ünsal, ailelerinin büyümesiyle omuz omuza yürümenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katılım sağlayan yeni üyelere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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