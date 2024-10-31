AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 8. Olağan İlçe Kongrelerini Tamamladı

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 8. olağan ilçe kongrelerinin tamamlandığını bildirdi.

Ünsal, yazılı açıklamasında, kongrelerin siyasetin düğünü ve bayramı, siyasi çalışmaların ise "Yeniden Bismillah" denilen zamanları olduğunu belirtti.

13 Ekim'de başlayan olağan ilçe kongrelerinin tamamlandığını, güçlü dayanışma, emektarların tecrübesi, gençlerin heyecanı ve yol arkadaşlarının dinamizmi, samimiyeti ile daha çok ter dökerek çalışacaklarını aktaran Ünsal, birlik ve beraberlik içerisinde olmayı sürdürdüklerini aktardı.

Barış ve kardeşlik sesinin yükseldiği, aydınlık, huzurlu, güvenli bir Türkiye'yi inşa etme hedefine mutlaka ulaşacaklarını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"İlçelerimizde gerçekleştirdiğimiz 8. olağan kongreleri ile Akçakent İlçe Başkanlığına Erdoğan Keskin, Akpınar İlçe Başkanlığına Kamil Doğan, Boztepe İlçe Başkanlığına Mustafa Bektaş, Çiçekdağı İlçe Başkanlığına Mehmet Tuğrul İşler, Kaman İlçe Başkanlığına Yakup Eğri, Mucur İlçe Başkanlığına Aydın Altınok ve Merkez İlçe Başkanlığına Ali Demir seçilmiştir. Geçmişten bugüne partimize hizmet etmiş kardeşlerime, destek ve dualarını esirgemeyen tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Yeni kadrolarımıza ve yol arkadaşlarımıza da millete hizmet yolculuğumuzda başarılar diliyorum. Kongrelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."