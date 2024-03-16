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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam Demirköy Belediyesini Ziyaret Etti

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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Demirköy Belediyesini ziyaret ederek, devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Recep Gün, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, insan odaklı hizmetlerin devam edeceğini belirtti. Ayrıca Kırklareli'nde bir mahallede yapılacak olan elektrik kesintisi ve Vize Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Edirne gezisi hakkında bilgiler verildi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Demirköy Belediyesini ziyaret etti.

Sarıçam, ziyarette, Belediye Başkanı Recep Gün'den devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insan odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Cumhuriyet Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Edirne gezisi yapılacak

Vize Belediyesince Edirne gezisi düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla Edirne gezisi yapılacağı bildirildi.

Gezide Edirne'nin tarihi cami ve çarşılarının gezileceği aktarılan açıklamada, geziye katılmak isteyen vatandaşların belediyeye müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, gezinin 18 Mart Pazartesi yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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