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AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığına Canan Genim atandı

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AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığına atanan Canan Genim görevine başladı. İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Canan Genim'e görevinde başarı diledi. AK Parti ailesinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Dağtaş, yeni kadrolar ile yaklaşan mahalli idareler seçimlerine hazırlandıklarını ifade etti.

AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığına atanan Canan Genim görevine başladı.

İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Canan Genim'e görevinde başarı diledi.

AK Parti ailesinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Dağtaş, yeni kadrolar ile yaklaşan mahalli idareler seçimlerine hazırlandıklarını ifade etti.

Zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini dile getiren Dağtaş, "Nasıl ki 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta ve evvelindeki 20 yıl boyunca bizlere muzaffer olmayı nasip ettiyse, Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra da yüzlerimiz muzaffer olmanın verdiği onur ve gururla güler." dedi.

Genim de parti teşkilatında birçok kademede görev almasına rağmen ilk kez çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı onur ve gurur duyduğunu ifade eden Genim, "Bu bayrak değişiminde kadınların temsilcisi olarak bana görev verilmesinden dolayı çok mutluyum. Çok güzel işler yapacağımıza eminim. Kadınlarımızın desteği olmadan tek başımıza hiçbirimiz başarılı olamayız. Her zaman yanımda olacağınıza eminim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dağtaş, Genim'e çiçek takdim etti.

Törene Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya, Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün ve parti teşkilatı katıldı.

-Öğrenci ve öğretmenler TEMA gönüllüsü oldu

Lüleburgaz'da bir okuldan 610 öğrenci ve 40 öğretmen TEMA gönüllüsü oldu.

Bahçeşehir Koleji Lüleburgaz Kampüsü'nde düzenlenen törenle TEMA gönüllülerine belge ve yaprakları teslim edildi.

TEMA Vakfı Lüleburgaz İlçe Başkanı Resul Çokan, törende yaptığı konuşmada Lüleburgaz'da TEMA gönüllüsü sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Kampüste eğitim gören tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin TEMA gönüllüsü olduğunu ifade eden Çokan, "Bu kurumun öğrencileri TEMA gönüllüsüdür", "Bu kurumun çalışanları TEMA gönüllüsüdür" belgelerini teslim ettiklerini kaydetti.

Çokan, gönüllü olan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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