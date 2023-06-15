AK Parti Kırklareli il teşkilatı Türk Kızılayı Şube Başkanı'nı ziyaret etti

AK Parti Kırklareli il teşkilatı, Türk Kızılayı Şube Başkanı Volkan Göç'ü ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Kızılayın 155. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kızılayın dil, din, ırk ayırmadan tüm mazlumların yanında olduğunu ifade eden Dağtaş, Kızılay çalışanlarına teşekkür etti.

Göç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yaz Kur'an kursları açılacak

Kırklareli Müftülüğünce yaz Kur'an kursları açılacak.

Müftülükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının 19 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Açıklamada kursların 3 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.