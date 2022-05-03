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AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı bayramlaştı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, bir çay bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'nın mutluluk içerisinde idrak edildiğini ifade eden Minsolmaz, bayramlarda küslüklerin sona ermesini kardeşlik duygularının daha fazla artmasını temenni etti.

Herkesin şeker tadında bir bayram geçirmesini dileyen Minsolmaz, törene katılanlara teşekkür etti.

İl Başkanı Alper Çiler de bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu belirtti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Selahattin Minsolmaz, Milletvekili, Kırklareli, Güncel, Haberler

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