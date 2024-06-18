AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı Bayramlaşma Töreni Düzenledi

Ak Parti Kırklareli İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya, Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Sarıçam, törende yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nın mutluluk içerisinde idrak edildiğini ifade eden Sarıçam, bayramlarda küslüklerin sona ermesini kardeşlik duygularının daha fazla artmasını temenni etti.

İl Başkanı Dağtaş da herkes Kurban Bayramı'nı tebrik etti.