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AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları 8. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları 8. Olağan Kongresi yapıldı
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AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Ak Parti Kırklareli Gençlik Kolları 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Ağırman, bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, AK Parti'nin temellerinin gençlik hareketiyle atıldığını söyledi.

Partinin birçok üst kademe yöneticisinin, bir dönem gençlik kollarında görev aldığını anımsatan Ağırman, "18 yaşında İstanbul Beyoğlu'nda mahalle başkanı olarak teşkilata başlamış biriyim. Bize de yıllarca '18 yaşındasın, 20 yaşındasın, sen mi kurtaracaksın bu memleketi, ne yapıyorsun partiye gidiyorsun, geliyorsun, uğraşıyorsun çık gez sokaklarda, keyif yap arkadaşların gibi' dediler. Hatta bize 'milli enayi, bu yıllarınızı niye buraya harcıyorsunuz' dediler. Bu düşünceler, muhabbetler konuşulduğunda Amerika'nın Irak'ta yaptığı katliamlar aklımıza gelecek. Ayağa kalkacağız ve davamıza sımsıkı sarılacağız." diye konuştu.

Ağırman, AK Parti'nin tüm kademelerinde görev alanların davaya daha fazla sarılması gerektiğini dile getirdi.

Dava uğruna çalışırken, yorgunluk verecek günlerin de olacağını aktaran Ağırman, şunları kaydetti:

"Belki biraz daha yorulacağız, 'bir tek ben miyim, bana ne davadan' diyeceğimiz günler olabilir belki. O zaman da aklımıza Avrupa'nın orta yerindeki Bosna katliamı gelecek. Aklımıza 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin, namussuzların, şerefsizlerin yaptıkları darbe kalkışması gelecek, ayağa kalkacağız davamıza sımsıkı sarılacağız. Biraz daha yorulacağız, biraz daha sıkılacağız. Tefrika bir yerden girecek illaki. Gazzeli bir yetimin 'tek umudumuz Recep Tayyip Erdoğan' deyişi aklımıza gelecek ve ayağa kalkacağız, davamıza sarılacağız. Bugün elhamdülillah Suriye'de büyük bir mücadeleyle, ümmetimizin lideriyle, Cumhurbaşkanı'mızla bir mesele hallolmuş gibi. Rabb'im inşallah aynı senaryoyu Gazze'de de bize nasip etsin."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da önceki yönetimde görev alanlara teşekkür ederek kongrenin hayırlı olmasını diledi.

İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'ın da konuşma yaptığı kongrede Gençlik Kolları Başkanlığına Oğuzhan Gürbay seçildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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