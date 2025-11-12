AK Parti Kırklareli Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Ak Parti Kırklareli İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Haydar Ali Yıldız, Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, İl Koordinatörü Ali Sevinç ile parti yönetimi ve ilçe başkanları katıldı.

Parti çalışma ve faaliyetlerine ilişkin değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, planlanan faaliyetler görüşüldü.

Toplantıda, ilçe başkanlığı görevinde başarılı olan AK Parti Demirköy İlçe Başkanı Erdoğan Koca'ya plaket verildi.

Yıldız, konuşmasında, parti çalışmalarında gösterdiği üstün gayret ve teşkilat çalışmalarına yaptığı katkılar dolayısıyla Koca'ya teşekkür etti.

Verilen ödüllerin teşkilatın özverili çalışmalarını desteklemeye ve motive etmeye yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden Yıldız, herkese görevinde başarı diledi.