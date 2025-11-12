Haberler

AK Parti Kırklareli Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı, parti yöneticileri ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, parti faaliyetleri değerlendirildi ve başarılı ilçe başkanına plaket verildi.

Ak Parti Kırklareli İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Haydar Ali Yıldız, Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, İl Koordinatörü Ali Sevinç ile parti yönetimi ve ilçe başkanları katıldı.

Parti çalışma ve faaliyetlerine ilişkin değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, planlanan faaliyetler görüşüldü.

Toplantıda, ilçe başkanlığı görevinde başarılı olan AK Parti Demirköy İlçe Başkanı Erdoğan Koca'ya plaket verildi.

Yıldız, konuşmasında, parti çalışmalarında gösterdiği üstün gayret ve teşkilat çalışmalarına yaptığı katkılar dolayısıyla Koca'ya teşekkür etti.

Verilen ödüllerin teşkilatın özverili çalışmalarını desteklemeye ve motive etmeye yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden Yıldız, herkese görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler

Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.