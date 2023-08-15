AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, su kesintileri hakkında açıklama yaptı

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, kentte son günlerde yaşanan su kesintilerine ilişkin açıklama yaptı. Kaplan, yazılı açıklamasında, merkeze bağlı bazı mahallelerde birkaç gündür su kesintileri yaşandığını belirtti. Su kullanımının hava sıcaklıklarının da hızla yükselmesiyle yaklaşık 3 kat arttığına dikkati çeken Kaplan, açıklamasında çözüm yolları aradıklarını ve belediye başkanıyla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, kentte son günlerde yaşanan su kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Kaplan, yazılı açıklamasında, merkeze bağlı bazı mahallelerde birkaç gündür su kesintileri yaşandığını belirtti.

Su kullanımının hava sıcaklıklarının da hızla yükselmesiyle yaklaşık 3 kat arttığına dikkati çeken Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle bahçe sulamalarında yoğun su kullanımı ve kaçak kullanımlar bu kritik seviyeleri daha da tetikliyor. Problemi en kısa sürede çözmek adına belediye başkanımızla birlikte var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyor, kalıcı çözüm yolları arıyoruz. En ufak sıkıntıda su birliği önünden bir defa geçmemiş arkadaşların birlikte çözüm yolları arayıp, çalışmalarımıza destek olmak yerine bu zaruri durumu siyasete çevirip, her zaman olduğu gibi sosyal medyadan ahkam kesmeleri bizleri ziyadesiyle üzmüştür."

Kaplan, belediye başkanını eleştiri yağmuruna tutanların yönettiği belediyelere herkesin şahit olduğunu belirterek, belediye başkanının bazıları gibi klavyenin başında değil, işinin başında olduğunu kaydetti.