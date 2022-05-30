AK Parti Kilis Milletvekili Dal kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi - Haberler

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, kente devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dal, bir otelde düzenlenen programda, Kilis'in bugüne kadar AK Partiye destek verdiğini, kendilerinin de kente hizmet getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Musabeyli Barajındaki teknik arıza nedeniyle duran çalışmaların yeniden başladığını aktaran Dal, kentte yapılan yol çalışmalarının da hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Afrin Barajının kentin su ihtiyacını karşıladığını belirten Dal, sulama amacıyla yapılan Seve Barajının yeniden yüzde 80'nini bölgenin sulama ihtiyacı için ayıracaklarını, diğer kısmının ise kentin içe suyu ihtiyacı için ayrılacağını söyledi.

Sulama kanalları tamamladıktan sonra Seve Barajının bölgenin ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacağını vurgulayan Dal, Polateli ve Kilis OSB'de yapılan yatırımları da yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.