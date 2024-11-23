AK Parti Keban İlçe Kongresi Gerçekleşti
Elazığ'ın Keban ilçesinde yapılan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde Öner Tunç yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongreye AK Parti'den önemli isimler katıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Keban Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen kongrede, tek aday Öner Tunç, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.
Kongreye, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, partililer ve vatandaşlar katıldı.