AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak, MHP'li Yücel Doğan'ın adaylığına itiraz etti

AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak, Belediye Başkanlığını kazanan Mhp'li Yücel Doğan'ın adaylığına itiraz etti.

Toprak, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunduğu dilekçede, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday olabilmek için belirlenen şartları hatırlattı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Keban Belediye Başkanlığını kazanan Yücel Doğan'ın bu şartları taşımadığını ileri süren Toprak, dilekçesinde şunları kaydetti:

"YSK, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday olabilmek için kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğini bildirmiştir. YSK'nin konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'Mahalli İdareler Seçimleri 5 yılda bir yapılır. Her seçim döneminin 5. yılındaki 1 ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür.' hükmü çerçevesinde seçimlerde aday olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılması gerekenler hakkındaki hükme göre mevcut MHP adayı Yücel Doğan'ın Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanlığı görevinden istifa tarihinin 21 Şubat olduğu tarafımızca bugün öğrenilmiştir."

Toprak, "Buna göre şahsın adaylığı hukuki bir zemine oturmuyor olup bu anlamda adaylığının iptali gerekmektedir. YSK tarafından açıklanmış olan tarihe riayet etmeyerek istifa zamanı şartına aykırı şekilde oda başkanlığı görevinden zamanında el çekmemiş olduğu bugün itibarıyla öğrenilen adayın adaylık statüsünün kaldırılmasını ve seçim sonuçlarının bu minvalde değerlendirilerek nihayete erdirilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.