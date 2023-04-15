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AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı

Güncel Haberler

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

İskemik atak tanısıyla 9 Nisan'da takip ve tedavi amaçlı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın, nöroloji bölümünde tedavisi tamamlandı.

Yıldız, bir hafta süren tedavisinin ardından sabah hastaneden taburcu edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Taner Yıldız Milletvekili Kayseri Güncel Haberler

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