Üye Girişi
Haberler

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kırklareli'nde parti binasını ziyaret etti ve Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ile esnaf ziyaretinde bulundu. Ayrıca Vize ilçesinde çocuklara yönelik sahnelenen 'Kahraman Şövalye' tiyatrosu beğeni topladı. Lüleburgaz'da ise D-100 karayolunda meydana gelen yağ sızıntısı ekipler tarafından temizlendi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak parti binasını ziyaret eden Çopuroğlu, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çopuroğlu ardından partisinin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde belediye başkanları ile görüştü.

Daha sonra Çopuroğlu, Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ile esnaf ziyaretinde bulundu.

"Kahraman Şövalye" tiyatrosu sahnelendi

Vize ilçesinde "Kahraman Şövalye" tiyatrosu sahnelendi.

Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda çocuklara yönelik sahnelenen oyun beğeni topladı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp programa katılan öğrencilere hediyeler verdi.

Lüleburgaz'da karayolundaki yağ ekipler tarafından temizlendi

Lüleburgaz ilçesinde D-100 karayolunda bir araçtan döküldüğü tahmin edilen yağ ekipler tarafından temizlendi.

Market Kavşağı mevkisinde yolun yağ nedeniyle kayganlaştığını fark eden sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolda bulunan yağ ekipler tarafından temizlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Şaban Çopuroğlu Milletvekili Kırklareli Kayseri Çevre Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Bu akşam hangi diziler var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Resmi Gazete bugün (24 Ocak) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Oscar adayları açıklandı! 2024 Oscar adayları kimler oldu? 24 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Ocak 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 24 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! AK Parti Şereflikoçhisar adayı kim oldu? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik kimdir? AK Parti Yenimahalle adayı kim oldu? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title