AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti. Uluslararası Sağır Sporları Komitesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) 'Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları Sergisi' açıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Cıngı, seçimlerdeki çalışmalardan dolayı Özdoğan'a, destekten ötürü de ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Hacılar'ın gerek iş dünyası gerekse sanatkarlarıyla her zaman önde olduğunu belirten Cıngı, "Seçim sürecinde belediyemiz, ilçe teşkilatımız yoğun bir çalışma ile büyük başarı elde etmiştir. Hacılar her zaman AK Parti'nin kalesi olmuştur. Bu seçimde de yine Hacılar ilçemiz üzerine düşeni yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Özdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Cıngı'ya görevinde başarı diledi.

Uluslararası Sağır Sporları Komitesinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Uluslararası Sağır Sporları Komitesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ankara ve Kayseri'nin ev sahipliğinde 2-12 Mart 2024 tarihlerinde yapılması planlanan 20. Winter Deaflympics (Sağırlar Kış Oyunları) organizasyonu için tesislerde inceleme yapmak üzere kente gelen heyet, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Dünya İşitme Engelliler Spor Komitesi Başkanı Adam Kosa, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Uluslararası Sağır Sporları Komitesi Sportif Teknik Sorumlusu Ralph Fernandez ve beraberindeki heyet de yer aldı.

Başkan Büyükkılıç, "özel" çocuklarla bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

53 personel ile 310 öğrenciye hizmet veren merkezi ziyaret eden Büyükkılıç, özel çocuklarla buluştu.

Kalplere dokunduklarını belirten Büyükkılıç, "Yaptığımız her şey, verdiğimiz tüm çaba, bu güzel yavrularımızın yüzünde tebessüm oluşturmak için. Onları da böylesine mutlu ve huzurlu görünce insana yatırım yapmanın önemini ve engelsiz yaşam merkezimizin ne denli kalplere dokunan bir hizmet olduğunu anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları Sergisi açıldı

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) "Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları Sergisi" açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında KAYMEK Akademi Tesisi'nde açılan sergide, ebru, çini işleme ve bohem duvar tabağı çalışmalarının da yer aldığı ürünler, sanatseverlerin ve vatandaşların beğenisine sunuldu.