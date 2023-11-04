AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" uygulaması başladı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Nöbetçi Vekil" uygulaması kapsamında İl Başkanlığında gündemi değerlendirdi.

Çopuroğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.

İsrail'in saldırılarını lanetleyen Çopuroğlu, "9 binden fazla yarısına kadar da çocuk katledilmiş, şehit edilmiş durumda. İsrail ve arkasındaki güçleri lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki dünya liderleri ile olan diyalogları son dönemde ciddi derecede artmış durumda. Özellikle dünya ülkelerinin bir çoğunda yeni yeni hareketlenmeye başlayan protesto eylemleri sahada da kendini göstermeye başlamıştır. İnşallah önümüzdeki süreçte bu katliamın son bulacağına inancımız tamdır." dedi.

Çopuroğlu, açıklamasının ardından vatandaşlarla görüştü.