AK Parti Kayseri İl Başkanlığında "Nöbetçi Vekil" uygulaması devam ediyor

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Nöbetçi Vekil" uygulaması kapsamında İl Başkanlığında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Cıngı, 7 Ekim'de başlayan soykırımın devam ettiğini söyledi.

İsrail'in erkek, kadın ve çocuk dinlemeden katliamını sürdürdüğünü belirten Cıngı, "Dünya ayaklanmış vaziyette. Özellikle Cumhurbaşkanımızın dün Almanya'yı ziyaretinde tekrar ifade ettiği gibi kendisinin liderliğinde İslam ülkeleri bir noktada toparlanma gayretinde ama bu işi bayrak meselesi haline getirmiş Cumhurbaşkanımızdan başka bir siyasi lider dünyada görülmüyor. Yapılanlar yeterli olmadığı için hala bu zulüm devam ediyor." dedi.

Cıngı, açıklamasının ardından vatandaşlarla görüştü.