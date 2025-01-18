Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında görev değişimi

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında görev değişimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilen Hüseyin Okandan, görevi Fatih Üzüm'den devraldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilen Hüseyin Okandan, görevi Fatih Üzüm'den devraldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, il binasında düzenlenen törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, il yönetimi ve partililer katıldı.

Burada konuşan Akar, görevi teslim eden Üzüm'e başarılarından dolayı teşekkür ederek, Okandan'a başarılar diledi.

Bayrak değişse de amacın değişmediğini, amaçlarının halka hizmet olduğunu belirten Akar, "Elimizden gelen neyse, milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda yapılması gereken ne varsa onları yapmaya çalışacağız. 20 sene önce neredeydik, şimdi nerelere geldik. İnşallah bekamız ve refahımız en üst seviyeye çıkacak. Kayserili hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde tercüme edeceğiz. Gençlerimizin eğitimine önem vereceğiz, kendi eğitimimize de çok önem vereceğiz. Bazı şeyleri bilmemiz, inancımızı tazelememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade eden İl Başkanı Okandan ise "Özellikle bu süreçte Fatih bey ile güzel bir muhabbetimiz oldu ama insanların nefsini kontrol etmesi gerçekten çok zordur. Bizim Fatih beyle bu samimiyeti sağlamış olmamız, gerçekten bu teşkilatın selameti için çok kıymetli. Sayın bakanımızın özellikle bu güzel söylemlerine mazhar olmak bizim için çok değerli. İnşallah Allah muvaffak etsin. Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz taahhütleri de inşallah yerine getireceğiz." ifadelerin kullandı.

Tören, devir teslimin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
img

Akaryakıt fiyatları yine zamlandı!
img

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade
img

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Kadir Ezildi, mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu

Mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.