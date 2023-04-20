AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'den bayram mesajı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üzüm mesajında, Ramazan Bayramı'na erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların Türk milleti için birlik ve beraberlik duygusunun en üst seviyede yaşandığı günler olduğunu aktaran Üzüm, şunları kaydetti:

"Kayserili hemşehrilerimiz her ramazan olduğu gibi bu ramazan da birlik ve beraberlik duygusunu şehrimizde gösterdi. Kayseri teşkilatımız da bu süreçte gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yanında oldu. Ben şahsım ve partimiz adına teşkilatımızda yer alan her bir mensubumuza teşekkür etmeyi bir borç olarak görüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kayserili hemşehrilerim başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."