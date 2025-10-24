AK Parti Kayseri'den Yüz Günde 100 STK Ziyareti Tamamlandı

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler birimi tarafından başlatılan "Yüz Günde 100 STK Ziyareti" programının başarıyla tamamladığı bildirildi.

Partinden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu ve teşkilat mensupları, 100 gün boyunca Kayseri genelinde faaliyet gösteren birbirinden farklı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde, STK temsilcilerinin talep ve önerileri dinlenerek, şehrin gelişimi ve toplumsal dayanışma adına verimli istişarelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, bu tür programların çok önemli olduğunun altını çizerek, "Toplumumuzun her kesimiyle gönül köprüleri kurmamıza vesile olan bu anlamlı çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sivil toplum kuruluşlarımızla kurulan bu güçlü iletişim, ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü bir Kayseri için atılmış önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.