AK Parti Kayapınar Kadın Kolları Başkanlığınca başarılı öğrenciler sinemayla buluşturuldu

AK Parti Kayapınar Kadın Kolları Başkanlığı, başarılı öğrencileri sinemayla buluşturmak için etkinlik düzenledi.

Kadın Kolları teşkilatı ilçedeki çocukları mutlu etmek amacıyla derslerinde başarılı olan ve sinemaya gitme imkanı olmayan öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında 70 öğrenci Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde animasyon filmi seyretti.

AK Parti Kayapınar Kadın Kolları Başkanı Elif Büyükçelik, yaptığı açıklamada, dünyayı güzelleştiren yegane şeyin çocukların tebessümü olduğunu söyledi.

Çocukların düzenledikleri etkinlikle güzel bir gün geçirdiğini belirten Büyükçelik, "Geleceğimiz olan çocuklara karne hediyesi olarak, 'Her Çocuk Bir Umuttur' projesi kapsamında sinema programı düzenledik. Bu etkinlikle güzel bir gün geçiren çocukların yüzlerindeki gülümsemeye şahit olduk. Daha güzel yarınlar için her zaman onların yanındayız." dedi.