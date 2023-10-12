AK Parti Kastamonu İl Başkanlığından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları kınandı.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, parti binasında yaptığı açıklamada, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 700'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını belirtti.

Gazze halkının, yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığını anlatan Ünlü, "Yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir." dedi.

Gazze halkının, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürdüğünü dile getiren Ünlü, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil, katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın."