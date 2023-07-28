AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı Muharrem Ayı'nda Vatandaşlara Aşure İkram Etti

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Aşure günü Nasrullah Camisi'nde düzenlenen etkinlikte AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci tarafından aşure dağıtıldı. Etkinlikte parti teşkilatı ve vatandaşlar bir araya geldi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığınca Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aşure günü dolayısıyla Nasrullah Camisi'nde parti tarafından açılan stantta, cuma namazının ardından vatandaşlara AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci tarafından aşure ikram edildi.

Ekmekci, gazetecilere, güzel bir etkinlikte bir araya gelindiğinden bahsederek, "Cuma namazı sonrasında halkımıza aşure ikramında bulunduk. Daha nicelerinde Allah beraber olmak nasip eylesin. Herkesin aşure günü kutlu olsun." dedi.

Aşure dağıtımının ardından Ekmekci, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Programda AK Parti Merkez İlçe Başkanı Akif Güzel ve parti teşkilatı da yer aldı.