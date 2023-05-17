AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın mazbatasını aldı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Kars milletvekili seçilen Adem Çalkın, mazbatasını aldı.

Milletvekili Çalkın, Kars Adliyesi'nde mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Gülşen Şahan ve komisyon üyelerinden aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı Kars halkına teşekkür etti.

Kars halkından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikinci turda da destek isteyen Çalkın, "Gelin hep birlikte Türkiye'mizin hamisi, hizmetkarı, birliğimizin, beraberliğimizin teminatı, vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, devletimizin teminatı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Kars'tan çok güçlü gönderelim. Çok güçlü gönderelim ki yarın gittiğimizde inşallah biz de bunun karşılığını hem Meclis'te hem hükümette çok güçlü bir şekilde alalım." diye konuştu.