AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Suludere Mahallesi'ni ziyaret eden Çetinkaya, vatandaşlara projelerini ve hedeflerini anlattı.

Yoğun ilgiden mutluluk duyduğunu belirten Çetinkaya, "Mahalle meydanına gelerek beni ve ekibimi karşıladığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Belediye başkan adayı kardeşiniz olarak karşınızdayım ve desteğinizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, daha sonra mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.